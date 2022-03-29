Ворог продовжує вдаватися до маніпуляцій та дискредитації ЗСУ. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

— Росія продовжує обстрілювати окуповані українські села, вдаючи, що таких обстрілів завдають Збройні сили України. Мета – маніпуляція та дискредитація ЗСУ, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти відганяють свою техніку та здійснюють обстріли з околиць сіл.

Після таких цинічних атак деякі “визволителі” проходять по селу, допомагають людям вибратися з-під завалів, розповідаючи легенду, що наступ був від ЗСУ, нібито українські військові з мінометами та кулеметами здійснюють обстріли: Это же ваши стреляют.

У ЦПД при РНБО наголосили, що українські військові не обстрілюють населені пункти, де дислокуються російські військові, без попередньої перевірки, що знищення техніки не завдасть шкоди мирному населенню.