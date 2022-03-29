Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 34 день війни
Вбили Вбили
144 дітей
Поранили Поранили
>220 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Росіяни обстрілюють тимчасово окуповані села для дискредитації ЗСУ

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
рятувальник

Ворог продовжує вдаватися до маніпуляцій та дискредитації ЗСУ. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

— Росія продовжує обстрілювати окуповані українські села, вдаючи, що таких обстрілів завдають Збройні сили України. Мета – маніпуляція та дискредитація ЗСУ, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти відганяють свою техніку та здійснюють обстріли з околиць сіл.

Після таких цинічних атак деякі “визволителі” проходять по селу, допомагають людям вибратися з-під завалів, розповідаючи легенду, що наступ був від ЗСУ, нібито українські військові з мінометами та кулеметами здійснюють обстріли: Это же ваши стреляют.

У ЦПД при РНБО наголосили, що українські військові не обстрілюють населені пункти, де дислокуються російські військові, без попередньої перевірки, що знищення техніки не завдасть шкоди мирному населенню.

Читайте
Закінчились ресурси: РФ відклала "скандал" про біолабораторії в Україні на роки

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка