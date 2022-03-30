У вівторок, 29 березня, відбулося перше відкрите засідання Кабміну з початку повномасштабної війни Росії з Україною.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що більшість міністрів перебувають у Києві, але частина з них у від’їзді у різних містах України, щоб мати можливість координувати роботу на місцях.

За його словами, уряд за останні тижні напрацював дев’ять основних напрямків того, як країна житиме, працюватиме, накопичуватиме ресурси і захищатиметься в умовах війни.

Армія понад усе. Йдеться про забезпечення сил оборони всім необхідним – грошовими виплатами, зброєю, технікою, їжею, паливом, розвитком військово-промислового комплексу. Десятки мільярдів перерозподілили на армію, це продовжуватиметься. Окремий пункт – зброя з-за кордону. Продовольча безпека. Сформовано стратегічні запаси їжі на кілька років, надається допомога аграріям, запущено програму безкоштовної роздачі ключових соціальних продуктів у прифронтових містах. Нова економічна політика. Йдеться про скорочення податків, повну дерегуляцію бізнесу, скасування імпортного ПДВ та ввізного мита. Очікується, що це дасть потужний ефект та перезапустить економіку. Підтримка та соціальні програми допомоги. У березні проіндексували пенсії. За квітень пенсії виплатили авансом у тих регіонах, де точаться бойові дії. Усі соцвиплати збереглися. Крім того, йдуть виплати за програмою єПідтримка (6,5 тис.). Допомога вимушеним переселенцям. Ти вдома – 450 грн компенсації на комунальні послуги за кожного переселенця, якого прихистили. Також вимушеним переселенцям мають щомісяця виплачувати по 2 тис. грн для дорослих та по 3 тис. грн за кожну дитину або особу з інвалідністю. Бізнесу, який візьме на роботу переселенця, заплатять по 6,5 тис. грн як часткову компенсацію зарплати за цю людину. Енергетичний фронт. Україна назавжди від’єдналася від енергомереж Росії та Білорусі та приєдналася до європейської енергосистеми ENTSO-E. Усі види генерації працюють, вугілля на складах є, газу у сховищах – 9 млрд кубів. Ще Україна сформувала домовленості з європейськими нафтопереробними заводами, щоб країна була забезпечена пальним. Логістика воєнного часу. Укрзалізниця стала однією з основних компаній для держави – вона щоденно перевозить тисячі тонн вантажів, сотні тисяч людей. Для автотранспорту відкрили окремі логістичні маршрути. Будуть збудовані нові склади на західному кордоні, а також вже найближчим часом там будуть відкриті нові пункти пропуску. Світ із Україною. Відновлення України.

Так, прем’єр-міністр висловив сподівання, що підтримка партнерів не залишиться лише на словах, і ми побачимо, що таке світ, який об’єднаний навколо України.