У вівторок, 29 березня, відбулося перше відкрите засідання Кабміну з початку повномасштабної війни Росії з Україною.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що більшість міністрів перебувають у Києві, але частина з них у від’їзді у різних містах України, щоб мати можливість координувати роботу на місцях.
За його словами, уряд за останні тижні напрацював дев’ять основних напрямків того, як країна житиме, працюватиме, накопичуватиме ресурси і захищатиметься в умовах війни.
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- Армія понад усе. Йдеться про забезпечення сил оборони всім необхідним – грошовими виплатами, зброєю, технікою, їжею, паливом, розвитком військово-промислового комплексу. Десятки мільярдів перерозподілили на армію, це продовжуватиметься. Окремий пункт – зброя з-за кордону.
- Продовольча безпека. Сформовано стратегічні запаси їжі на кілька років, надається допомога аграріям, запущено програму безкоштовної роздачі ключових соціальних продуктів у прифронтових містах.
- Нова економічна політика. Йдеться про скорочення податків, повну дерегуляцію бізнесу, скасування імпортного ПДВ та ввізного мита. Очікується, що це дасть потужний ефект та перезапустить економіку.
- Підтримка та соціальні програми допомоги. У березні проіндексували пенсії. За квітень пенсії виплатили авансом у тих регіонах, де точаться бойові дії. Усі соцвиплати збереглися. Крім того, йдуть виплати за програмою єПідтримка (6,5 тис.).
- Допомога вимушеним переселенцям. Ти вдома – 450 грн компенсації на комунальні послуги за кожного переселенця, якого прихистили. Також вимушеним переселенцям мають щомісяця виплачувати по 2 тис. грн для дорослих та по 3 тис. грн за кожну дитину або особу з інвалідністю. Бізнесу, який візьме на роботу переселенця, заплатять по 6,5 тис. грн як часткову компенсацію зарплати за цю людину.
- Енергетичний фронт. Україна назавжди від’єдналася від енергомереж Росії та Білорусі та приєдналася до європейської енергосистеми ENTSO-E. Усі види генерації працюють, вугілля на складах є, газу у сховищах – 9 млрд кубів. Ще Україна сформувала домовленості з європейськими нафтопереробними заводами, щоб країна була забезпечена пальним.
- Логістика воєнного часу. Укрзалізниця стала однією з основних компаній для держави – вона щоденно перевозить тисячі тонн вантажів, сотні тисяч людей. Для автотранспорту відкрили окремі логістичні маршрути. Будуть збудовані нові склади на західному кордоні, а також вже найближчим часом там будуть відкриті нові пункти пропуску.
- Світ із Україною.
- Відновлення України.
Так, прем’єр-міністр висловив сподівання, що підтримка партнерів не залишиться лише на словах, і ми побачимо, що таке світ, який об’єднаний навколо України.