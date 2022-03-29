Укрзалізниця відновила продаж квитків на 10 днів наперед для понад 40 рейсів

Укрзалізниця відновила продаж квитків на потяг на 10 днів наперед для понад 40 рейсів на території України.

Пасажири зможуть планувати свої пересування та мати гарантію для подорожі за умови купівлі квитка.

За даними Укрзалізниці, компанія збереже щонайменше по одному евакуаційному рейсу на добу з кожного регіону, де досі необхідно доставити людей з гарячих точок до безпечних місць.

– 3,2 млн пасажирів уже евакуйовано залізницею до безпечних міст. Укрзалізниця фіксує завершення активної фази евакуації та необхідність забезпечення регулярної прогнозованої логістики для розвитку економіки України, – наголосили в компанії.

Перелік безкоштовних евакуаційних рейсів та рейсів із відкритим продажем (зокрема, міжнародних) вже оприлюднено на сайті.

Квитки на потяги можна придбати: