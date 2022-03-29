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Факти / Україна / Суспільство

Війська РФ розпочали відхід від Києва – американська розвідка

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Війська РФ розпочали відхід від Києва – американська розвідка

Розвідка США спостерігає відведення частини російських військ від Києва.

Про це пише CNN із посиланням на високопоставлені джерела.

Російські батальйонні тактичні групи вже залишили деякі райони, що прилягають до української столиці.

В американській розвідці втечу росіян схарактеризувли як серйозне стратегічне зрушення.

Там додали, що РФ може прикрити відступ повітряними та артилерійськими бомбардуваннями Києва.

А ось офіційні особи США зазначають, що російські війська можуть повернутись до активного протистояння, якщо дозволятимуть бойові умови.

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Такі дані американська розвідка наводить після переговорів у Стамбулі між делегаціями України та РФ. Там російська сторона оголосила, що кардинально скорочує військову активність на київському та чернігівському напрямках.

Варто також зазначити, що Кремль різко розгорнув риторику щодо України. Мовляв, вони зосередяться на “звільненні Донбасу, як раніше і планував”. Але тоді виникає купа запитань: навіщо було рівняти із землею Харків, Суми та інші північні міста та села? Навіщо було потикатися до Чорнобаївки понад 10 разів? Відповідей на ці запитання звичайно немає.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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