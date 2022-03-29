Автор легендарної фрази про русский военный корабль прикордонник Роман Грибов з острова Зміїний повернувся з полону до рідної Черкаської області.

— Мав честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного військового. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світу твердість та фортецю українського духу, нашу незламність, – написав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

Табурець також повідомив, що прикордонника нагороджено відзнакою За заслуги перед Черкащиною.

Як відомо, перший повноцінний обмін військовополоненими між Україною та Росією з часу повномасштабного вторгнення РФ відбувся 24 березня.

Міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що в обмін на 10 захоплених у полон окупантів витягли 10 українських військовослужбовців.

Також було проведено обмін 11 цивільних російських моряків, врятованих із затонулого біля Одеси судна, на 19 українських цивільних моряків із рятувального судна Сапфір, захопленого росіянами при спробі забрати українських військовослужбовців з острова Зміїний.

31-річний український прикордонник Роман Грибов послав російський військовий корабель 24 лютого у день вторгнення Росії в Україну у відповідь на пропозицію здатися під час атаки на острів Зміїний. Запис його відповіді розлетівся мережею та став символом боротьби проти російських загарбників.

Джерело: Ігор Табурець

Фото: Черкаська ОВА