Заступниці голови Бердянської РДА Запорізької області оголосили про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, жінка добровільно погодилася допомагати співробітникам ФСБ РФ в проведенні підривної діяльності проти ЗСУ та патріотично налаштованого населення окупованого Бердянська.

Крім того, вона брала участь у забезпеченні діяльності окупаційної адміністрації держави-агресора.

Їй вже повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.