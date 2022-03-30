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Факти / Україна / Суспільство

Допомагала окупантам: заступницю голови Бердянської РДА підозрюють у держзраді

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
офіс генрокурора

Заступниці голови Бердянської РДА Запорізької області оголосили про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, жінка добровільно погодилася допомагати співробітникам ФСБ РФ в проведенні підривної діяльності проти ЗСУ та патріотично налаштованого населення окупованого Бердянська.

Крім того, вона брала участь у забезпеченні діяльності окупаційної адміністрації держави-агресора.

Їй вже повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: УНІАН

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