Радник Офісу президента Михайло Подоляк, який нині входить до української делегації у перемовинах з представниками РФ, заявив, що нашим парламентарям вдалося досягти низки вдалих моментів: Росія готова говорити про Крим; Україна презентувала безпековий договір.

Безпекові гарантії для України

Михайло Подоляк зазначив, що нам варто одразу правильно розставити акценти, щоб не перебувати в ілюзіях.

– Україна вже понад місяць сама воює проти великої країни-агресора, яка має багато ресурсів. Вона хотіла ультимативно досягти своїх цілей. Ці цілі могли позбавити нас великого шмата нашої території та суверенітету, – заявив Подоляк.

Вперше українська сторона запропонувала безпекову архітектуру у світі, щоб така країна, як Україна не стояла наодинці проти великої імперії.

– Це договір про безпекові гарантії. Всі звикли до того, що є якісь блоки, які можуть надати допомогу у скрутній ситуації. Як з’ясувалося сьогодні, ми не маємо можливості отримати допомогу від будь-кого, окрім двосторонніх відносин з країнами, – зазначив Подоляк.

За його словами, Україна пропонує підписати багатосторонній договір, в якому будуть чітко прописані безпекові зобов’язання, зокрема стояти поруч з нами у такій самій ситуації, як ми опинилися сьогодні.

Тобто, якщо до нас знову хтось прийде зі зброєю, то країни, які підпишуть договір, одразу стануть поруч з нами. Це стосуватиметься і консультацій, і постачання сучасного озброєння, і активної участі у бойових діях.

Також Подоляк додав, що вже є група країн, які можуть потенційно виступати гарантами. З боку України ці консультації проводить глава Офісу президента Андрій Єрмак.

– У нашому договорі є аналог п’ятої статті блоку НАТО. Тобто колективний захист. Але наша стаття більш жорстка. Немає часу на консенсуси та обговорення, а є чітка структура – три дні, ухвалені рішення, заходимо і воюємо, – зазначив радник глави Офісу президента.

Росіяни вже згодні розмовляти про Крим

Михайло Подоляк наголосив на важливому моментів, що РФ вперше допустила питання Криму до перемовин. Він додав, що раніше на перемовинах між Україною та Росії теми Криму та Севастополя взагалі не було.

Радник глави Офісу президента заявив, що Україна та РФ не будуть розв’язувати питання Криму військовим шляхом.

Ба більше, Україна у жодному разі не змінюватиме юридичного статусу Криму. Тобто він залишається частиною української території.

– Ми запропонували термін, за який ми маємо владнати всі наші розбіжності щодо Криму, – заявив Подоляк.