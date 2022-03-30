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Факти / Україна / Суспільство

Горіли багатоповерхівки, приватний сектор й авто. Окупанти продовжують обстрілювати Харків

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
ДСНС - Харків

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків та область, через це горять житлові багатоповерхівки, приватні та складські будинки.

За добу 29-30 березня рятівники 14 разів виїжджали на такі виклики.

Зокрема, горіли будівлі у житлових масивах Київського, Шевченківського та Московського районах Харкова.

Так, ворог обстріляв житловий масив Київського району Харкова. Це спровокувало масштабні пожежі.

– Горіли квартири житлової багатоповерхівки, приватний сектор, складська будівля, господарча споруда, об’єкти торгівлі, станція технічного обслуговування та декілька автомобілів, – йдеться у повідомленні ДСНС.

На щастя, вдалося уникнути жертв серед місцевого населення.

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З початку воєнних дій в Україні, які тривають уже понад місяць, Харків зазнав чи не найбільших збитків. Окупанти знищили житлові масиви, адміністративні будівлі міста. Під обстрілами опинилися школи, дитячі садки, університети, лікарні, ринки, парки, торгово-розважальні центри.

Через це харків’яни вимушені були полишити будинки та переїхати до більш безпечних міст – до західних регіонів країни чи за кордон.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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