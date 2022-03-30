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Факти / Україна / Суспільство

На Харківщині окупанти замінували землю забороненими мінами ПОМ-3 Медальйон

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
САПЕРЫ

Російські окупанти використовують в Україні заборонені протипіхотні міни ПОМ-3 Медальйон. Вони виробляються лише в РФ, ворог застосував їх у Харківській області.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

– Випадки використання мін із сейсмічним датчиком цілі зафіксовано у Харківській області. Російські загарбники використовують їх під час дистанційного мінування місцевості регіону, – йдеться у повідомленні Людмили Денісової.

Міна реагує лише на людські кроки, вона спрацьовує, якщо амплітуда коливання відповідає крокам людини. Після цього бойова частина міни вилітає на висоту близько півтора метра і вибухає.

– Використання мін ПОМ-3 не допускається Оттавською конвенцією про заборону протипіхотних мін, оскільки вони є знаряддям війни невибіркової дії, – додає вона.

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Під час війни в Україні такі дії солдатів РФ – порушення Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.

Джерело: Людмила Денісова

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Фото: УНІАН

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