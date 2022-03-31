Більше доби Інна з маленькою дитиною та родичами провела у полоні російських військових.

Упродовж останніх тижнів перед масштабним вторгненням РФ жінка відчувала наближення війни. Готувалася до найгіршого, закуповуючи продукти та воду.

Коли загарбники почали наступ, жінка перебувала вдома, у Гостомелі. На початку березня військові почали обстрілювати їхні будинки.

– Вони зламали всі квартири. Повитягували всю їжу, все порозкидали. Сусіди писали, що вони крали навіть жіночу білизну. Пограбували наші квартири, принесли нам кілька сухпайків, дорослі памперси. Мабуть, хотіли зберегти людське обличчя для себе, але виглядало це все дуже противно, – згадує Інна.

За словами жінки, одному із солдатів було соромно за свою поведінку, однак більшість окупантів поводилися дуже агресивно.

Коли сім’ї Інни вдалося вибратися, обстріляними вулицями Гостомеля вони дійшли до приватного сектору, де їх прихистили місцеві жителі.

Невдовзі вони вирішили виїхати із Гостомеля до Києва зеленим коридором.

– Ми не знали, що буде, 50 на 50. Можливо, виживемо. Можливо, нас розстріляють. Взагалі, вирішили спробувати. Коли ми вже під’їхали до свого блок-посту, зайшов солдат і сказав: Слава Україні. Усі плакали. Так ми опинилися у Києві, – розповіла жінка.

Зараз Інна проживає на заході України. На щастя, всі родичі вціліли. А що трапилося із деякими сусідами – поки невідомо. Дехто разом із дітьми залишився у підвалах, а декого окупанти вивозили у Білорусь.