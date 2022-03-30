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Факти / Україна / Суспільство

Не тільки RT: Ткаченко анонсував масове закриття телеканалів РФ у ЄС

Валентина Летяк редакторка стрічки
олександр ткаченко

Україна вже домоглася відключення російського пропагандистського каналу RT у Європі, на черзі – Перший канал і НТВ. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону.

– На початку війни запроваджені санкції проти RT, і фактично в усіх цивілізованих країнах телеканал відключено. Наш другий крок – це відключення цілого “букету” російських каналів, типу Першого каналу і НТВ. Розмови з цього приводу, офіційні листи, виступи перед Єврокомісією, міністрами культури та медіа європейських країн відбулися. Нам дані обіцянки, що таке станеться, – розповів він.

Нині ж, за його словами, вони шукають юридичний механізм, як це має відбутися. Водночас Україна пропонує замість російських каналів увімкнути в ЄС українські.

– Так само ми запустили два тижні тому на базі міжнародної платформи іномовлення України російськомовний канал Freedom. Планується також запустити потужний англомовний канал. Тобто ми хотіли, щоб у світі в кабельних мережах та на супутнику була представлена правда. Попит на таку інформацію існує, принаймні, ми це бачимо по кількості глядачів каналу Freedom, яка збільшується. Сподіваємося, що найближчим часом це рішення буде прийнято, – сказав глава Мінкульту.

Щодо виключення РФ з ЮНЕСКО – Україна ініціювала це питання на рівні міністрів, потім має бути обговорення в штаб-квартирі Організації, і тільки після цього воно виноситься на розгляд її членів, тому швидко це зробити не вийде, пояснив Ткаченко.

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Фото: УНІАН

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