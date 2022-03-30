Російські загарбники деградують з кожним днем війни. В чергових перехоплених розмовах рашистів, що оприлюднила пресслужба СБУ, вони розповідають, що ґвалтують неповнолітніх та їдять собак.

Один із російських військових злочинців веселить свою дружину, розповідаючи, що “три танкісти взяли та зґвалтували 16-річну дівчину”. І, як зрозуміло з розмови, зазначають в СБУ, його дружину це неабияк розвеселило.

А інший розповідає батькові про те, як вони вбили та з’їли собаку породи алабай. І на здивоване батькове:

— Ви що там собак їсте? Вам що, їсти нічого?

Син спокійно відповідає, що сухпайки є, але їм хочеться м’яса, а “…курей з гусьми вже пох****вили”. Це викликає огиду навіть у батька загарбника: “Бл***, армія наша. Взагалі охре****”.

Так виглядає армія, якій замість чітких військових завдань ставлять безглузді цілі на кшталт “денацифікація”, – зазначають в СБУ. Абсурдні цілі, фейкова міць і деморалізований особовий склад.