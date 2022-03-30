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Факти / Україна / Суспільство

Сигнал хімічної тривоги – як його розпізнати

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
протигаз

Російські загарбники в містах, де важко прорвати оборону, можуть використовувати хімічну зброю. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Тому необхідно знати, як вчасно розпізнати хімічну атаку, щоб вчасно знайти безпечне місце.

Є декілька методів, факторів, за якими можна дізнатися про те, що почалась хімічна атака:

  • Сигнал хімічної атаки — один гудок короткий, а другий довгий.
  • Сигнал хімічної тривоги подадуть тоді, коли вже буде виявлена хімічна атака. Коли підрозділи ДСНС або військові виявлять цю загрозу за допомогою газохімічних індексаторів.

Крім того, хімічна зброя доставляється за допомогою ракет (крилаті або балістичні), за допомогою артилерійських снарядів. Вони вибухають слабкіше, ніж звичайні ракети. Звук вибуху слабкіший – тому що вони створені не для руйнування, а, щоб спрацювати аерозолем для поширення зарину. Характер вибухів може підказати, що щось не так.

Ще один важливий фактор – масова загибель дрібних тварин, птахів, комах. На цей факт звернули увагу ще в Сирії. Тварини та комахи гинуть першими через невелику масу тіла.

Детальніше про те, що робити, якщо людина почула сигнал хімічної тривоги – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Центр протидії дезінформації

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