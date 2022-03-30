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Факти / Україна / Суспільство

Системи ПВО забезпечують захист і знищують безпілотних “розвідників”: ситуація на Одещині

Юля Захарченко редакторка стрічки
Системи ПВО забезпечують захист і знищують безпілотних “розвідників”: ситуація на Одещині

Гідне протистояння та успіхи на суходолі українських захисників дратують зухвалі російські війська. Загарбники продовжують психологічно тиснути на мирних жителів, обстрілювати житлові будинки та завдавати авіаудари на всій території України.

Офіцер Оперативного командування Південь Владислав Назаров розповів, що системи протиповітряної оборони в Одеській області виконують завдання, забезпечують захист українців та результативно знищують безпілотних “розвідників”.

– Протистояння захисників південних рубежів зухвалим окупантам та їхні успіхи на суходолі відверто дратують ворогів. Вони продовжують психологічний тиск на цивільне населення, здійснюючи обстріли та завдаючи удари з повітря не лише у південних регіонах, а й всією територією України, – зазначив він.

Військовослужбовці Збройних сил Україні та інші складові сил оборони на півдні України роблять все, щоб не допустити висадження ворожого морського десанту.

– Вірте в тих, хто Вас захищає, а ми забезпечимо, щоб обстановка у місті та області залишалась стабільною й контрольованою, – запевнив полковник ЗСУ.

Назаров закликав українців дотримуватися порядку дій після почутого сигналу тривоги, не викладати в інтернет фотографії та відео, які можуть допомогти ворожій армії.

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Фото: Офіс президента

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