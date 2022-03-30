Укроборонпром відсторонив гендиректора Антонова через службове розслідування

Укроборонпром відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора державного підприємства Антонов, що входить до складу концерну.

– Підставою для усунення стало службове розслідування, зокрема, перевірка окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації, – повідомили в Укроборонпромі.

У державному концерні наголосили, що Укроборонпром всіма способами сприяє Службі безпеки України у з’ясуванні обставин можливих порушень.

Проте у повідомленні не уточнюється, про які саме оприлюднені факти йдеться.

Літак Ан-225 Мрія

Раніше екскапітан знищеного у Гостомелі Ан-225 Мрія Дмитро Антонов заявив, що літак могли врятувати. За словами працівника підприємства, керівництво Антонова не ухвалило рішення про передислокацію авіатранспорту за кордон.

У компанії заявили, що Ан-225 тоді проходив необхідне регламентне технічне обслуговування та перебував у стані неповного комплекту авіаційних двигунів.