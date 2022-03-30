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Факти / Україна / Суспільство

Укроборонпром відсторонив гендиректора Антонова через службове розслідування

Юля Захарченко редакторка стрічки
Укроборонпром відсторонив гендиректора Антонова через службове розслідування

Укроборонпром відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора державного підприємства Антонов, що входить до складу концерну.

– Підставою для усунення стало службове розслідування, зокрема, перевірка окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації, – повідомили в Укроборонпромі.

У державному концерні наголосили, що Укроборонпром всіма способами сприяє Службі безпеки України у з’ясуванні обставин можливих порушень.

Проте у повідомленні не уточнюється, про які саме оприлюднені факти йдеться.

Літак Ан-225 Мрія

Раніше екскапітан знищеного у Гостомелі Ан-225 Мрія Дмитро Антонов заявив, що літак могли врятувати. За словами працівника підприємства, керівництво Антонова не ухвалило рішення про передислокацію авіатранспорту за кордон.

У компанії заявили, що Ан-225 тоді проходив необхідне регламентне технічне обслуговування та перебував у стані неповного комплекту авіаційних двигунів.

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Фото: УНІАН

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