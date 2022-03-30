Виведення російських військових із територій ЧАЕС та ЗАЕС варто розглядати на різних рівнях.
Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі під час зустрічі зі співробітниками Южно-Української АЕС.
– Це питання потрібно розглядати на різних рівнях. Ми, звісно, сподіваємося, що момент припинення вогню вже близький, і ті переговори, які відбуваються між Україною та Росією, сприятимуть миру, – сказав Гроссі.
Він додав, що ситуація із захопленням АЕС критична та нетипова. Гроссі також зазначив, що журналісти продовжать висвітлювати новини щодо ситуації в Україні.
– Я сподіваюсь, що репортажі і численні запитання журналістів з усього світу буду тримати увагу довкола України, й ніхто не забуде про те, що тут відбувається, – заявив очільник МАГАТЕ.
За словами Рафаеля Гроссі, він обговорював з українськими чиновниками підтримку та допомогу Україні.
– Ви маєте знати, що представники багатьох країн звернулися до нас із пропозиціями надати підтримку через нашу організацію, – додав Гроссі.