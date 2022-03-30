З початку повномасштабної війни Росії проти України загинуло 1 179 мирних громадян. Ще 1 860 людей було поранено.

Про це повідомили в Організації Об’єднаних Націй. За їхніми даними, серед загиблих 236 чоловіків, 172 жінки та 104 дитини.

Водночас ще 667 загиблих дорослих встановити не вдалося. 62 особи з цієї кількості загинули на території, яка тимчасово окупована російськими загарбниками на Донбасі.

В ООН наголосили, що реальна кількість загиблих набагато більша, оскільки інформація із практично повністю знищених міст, таких, як Маріуполь чи Волноваха, затримується та її важко перевірити.

У Офісі Генерального прокурора також повідомили, що вже нарахували 3 236 злочинів агресії та воєнних злочинів з часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну з 24 лютого до 29 березня.

Вони зазначили, що за це час загинули 114 дітей, а поранено ще 220.

Джерело: ООН, Офіс Генпрокурора