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Російські терористи 34 день війни
Вбили Вбили
144 дітей
Поранили Поранили
>220 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

З початку війни Росії проти України загинуло понад 1 100 мирних жителів – ООН

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
українці

З початку повномасштабної війни Росії проти України загинуло 1 179 мирних громадян. Ще 1 860 людей було поранено.

Про це повідомили в Організації Об’єднаних Націй. За їхніми даними, серед загиблих 236 чоловіків, 172 жінки та 104 дитини.

Водночас ще 667 загиблих дорослих встановити не вдалося. 62 особи з цієї кількості загинули на території, яка тимчасово окупована російськими загарбниками на Донбасі.

В ООН наголосили, що реальна кількість загиблих набагато більша, оскільки інформація із практично повністю знищених міст, таких, як Маріуполь чи Волноваха, затримується та її важко перевірити.

У Офісі Генерального прокурора також повідомили, що вже нарахували 3 236 злочинів агресії та воєнних злочинів з часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну з 24 лютого до 29 березня.

Вони зазначили, що за це час загинули 114 дітей, а поранено ще 220.

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Джерело: ООН, Офіс Генпрокурора

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Фото: Pexels

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