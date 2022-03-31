Полонені студенти із “ДНР” запевнили, що вони думали, що їх відправлять у Росію на навчання на “курс молодого бійця”. Про це вони розповіли під час пресконференції в Українському медіацентрі.

— Нам нічого не казали, мій взвод сформувався вже на території України. До цього я був нерозподілений, – повідомив один із полонених студентів, яких відправили з боку Росії на війну в Україні.

19-річний Владислав Васильченко, який навчається у Донецькому технічному університеті, розповів, що їх посадили у потяг, і лише там показали, як збирати зброю.

— Більшість зброї була іржава. Один із хлопців витягнув пружину зі ствольного короба, вона була настільки іржава, що розсипалася. Таку зброю видали. Ми їхали у потязі два дні. Зрештою привезли нас у спортивний центр. Ми там пробули від сили один день. Наступного дня підйом і кажуть: Ми вас відвозимо. Пригнали машини. Ніхто не казав, куди нас везуть, на скільки часу. Після приїзду у село Веселе у Харківській області ми розуміємо, де ми знаходимося. Це нас шокувало, – зізнався він.

Ще один 19-річний студент Академії управління Юрій Сікач розповів, що ремні були із радянськими стягами, каски – Другої світової війни.

— Коли ми сідали у потяг, у когось вона (каска. – Ред.) була погано закріплена, вона впала з метрової висоти та розкололася навпіл. Від чого вона може захистити і для чого видавати такий списаний непотріб?

Сікач додав, що їхнім завданням було в разі нападу давати сигнальні ракети.

Полонені також розповіли, що жодної медкомісії перед відправкою вони не проходили.