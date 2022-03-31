Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Харкова на 31 березня 2022 року. За всіма змінами в розкладі слідкуйте на сайті https://uz-vezemo.com/.

03:46 – 142/141 Лозова – Львів

07:50 – 138/137 Хмельницький – Лозова*

09:00 – 753 Харків-Пас. – Львів

11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ

12:06 – 45/46 Лозова – Ужгород

15:09 – 15/16 Харків-Пас. – Рахів

17:00 – 755 Харків-Пас. – Львів

19:27 – 795/796 Харків-Пас. – Дніпро*

20:15 – 21/22 Харків-Пас. – Трускавець**

20:35 – 138/137 Лозова – Хмельницький

21:43 – 8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна*

22:10 – 45/46 Ужгород – Лозова*

* квитки в продажу

** квитки в продажу з 01.04.22

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога.

Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.

Фото: Укрзалізниця