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Факти / Україна / Суспільство

Евакуаційні поїзди з Харкова – розклад та рейси на 31 березня 2022

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
поїзд

Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Харкова на 31 березня 2022 року. За всіма змінами в розкладі слідкуйте на сайті https://uz-vezemo.com/.

  • 03:46 – 142/141 Лозова – Львів
  • 07:50 – 138/137 Хмельницький – Лозова*
  • 09:00 – 753 Харків-Пас. – Львів
  • 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
  • 12:06 – 45/46 Лозова – Ужгород
  • 15:09 – 15/16 Харків-Пас. – Рахів
  • 17:00 – 755 Харків-Пас. – Львів
  • 19:27 – 795/796 Харків-Пас. – Дніпро*
  • 20:15 – 21/22 Харків-Пас. – Трускавець**
  • 20:35 – 138/137 Лозова – Хмельницький
  • 21:43 – 8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна*
  • 22:10 – 45/46 Ужгород – Лозова*

* квитки в продажу
** квитки в продажу з 01.04.22

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога.

Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.

Читайте
Евакуаційні потяги на 31 березня 2022: напрямки та розклад рейсів

Фото: Укрзалізниця

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