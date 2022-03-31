Культурні заклади Львівщини повертаються до роботи з 1 квітня

З 1 квітня заклади культури Львівщини відновлять свою роботу у звичному, наскільки це можливо, форматі. Йдеться про театрально-концертні установи, музеї, галереї, бібліотеки та заповідники, повідомляє Львівська ОВА.

За словами заступника голови Львівської обладміністрації Івана Собка, з початком війни культурні установи Львівщини не припиняли своєї роботи – бібліотеки, театри та народні доми стали волонтерськими осередками та центрами допомоги для внутрішньо переміщених осіб, а також прихистком для переселенців.

– Та попри все, у діячів культури своя важлива місія – додавати сил українським захисникам, піднімати їх бойовий дух, надихати український народ та лікувати наші душі мистецтвом. Тому у війні з російським агресором, де ми боремося за нашу землю, за нашу свободу, за нашу гідність і незалежність, оборону повинен тримати і культурний фронт. Отож повертаємося до звичного, наскільки це можливо в умовах війни, режиму роботи, – розповів Собко.

Відтак, з 1 квітня у Львові знов прийматиме відвідувачів Національна опера, Театр ім. М. Заньковецької, філармонія ім. М. Скорика, Львівський театр ляльок, Театр ім. Ю. Дрогобича. Продовжать свою роботу історико-культурні заповідники Тустань та Нагуєвичі, а також скансен Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. К.Шептицького.

З 26 березня відкрили свої двері відділи Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Возницького, музеї-заповідники Підгорецький замок, Жовківський замок, П’ятничанська вежа.

Львівський музей історії релігії регулярно організовує тематичні екскурсії про релігійне життя Львова, екскурсії підземеллями музею та розважально-пізнавальні квести для дітей вимушено переселених осіб.

– Ті заклади культури, де тимчасово проживають переселенці, також частково відновлюють роботу. Наприклад, у Львівському театрі ляльок та у Театрі ім. Ю. Дрогобича окремі кімнати виділили для внутрішньо переміщених осіб, а в інших приміщеннях ставлять вистави, – додають у пресслужбі Львівської адміністрації.