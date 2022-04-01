На Чорнобильській АЕС немає окупантів

Персонал ЧАЕС повідомив, що нині сторонніх осіб на майданчику Чорнобильської АЕС немає.

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

– На поточний момент сторонніх осіб на майданчику Чорнобильської АЕС немає, – зазначили у Держагентстві.

Раніше там казали, що розпочався початок виходу з території ЧАЕС російських окупаційних військ.

– Під час виходу військ відбувається розграбування приміщень, викрадення техніки та інших цінних речей. Подальші дії на території ЧАЕС будуть здійснені після проведення перевірки силами українських фахівців на наявність вибухових пристроїв, – зазначили в агенстві.

До речі, російські окупанти тікають не лише з ЧАЕС, а й із Зони відчуження, де вони примудрилися окопів нарити.

На жаль, загарбники, коли залишали ЧАЕС, забрали із собою українських нацгвардійців, яких тримали у полоні. Спочатку про це повідомив мер Славутича Юрій Фомічев, а згодом цю інформацію для УП підтвердили у Нацгвардії.