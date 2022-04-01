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Факти / Україна / Суспільство

На Чорнобильській АЕС немає окупантів

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
На Чорнобильській АЕС немає окупантів

Персонал ЧАЕС повідомив, що нині сторонніх осіб на майданчику Чорнобильської АЕС немає.

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

– На поточний момент сторонніх осіб на майданчику Чорнобильської АЕС немає, – зазначили у Держагентстві.

Раніше там казали, що розпочався початок виходу з території ЧАЕС російських окупаційних військ.

– Під час виходу військ відбувається розграбування приміщень, викрадення техніки та інших цінних речей. Подальші дії на території ЧАЕС будуть здійснені після проведення перевірки силами українських фахівців на наявність вибухових пристроїв, – зазначили в агенстві.

До речі, російські окупанти тікають не лише з ЧАЕС, а й із Зони відчуження, де вони примудрилися окопів нарити.

На жаль, загарбники, коли залишали ЧАЕС, забрали із собою українських нацгвардійців, яких тримали у полоні. Спочатку про це повідомив мер Славутича Юрій Фомічев, а згодом цю інформацію для УП підтвердили у Нацгвардії.

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