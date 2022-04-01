У четвер, 31 березня, по трьох погоджених гуманітарних коридорах на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 458 людей.

Серед них – 631 людина з Маріуполя та 827 мешканців міст Запорізької області: Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Пологи, Оріхів, Гуляйполе та Василівка.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу.

– Сьогодні до Бердянська доїхали 45 автобусів для евакуації. В місто окупанти їх не пустили. 600 людей вийшли до автобусів з міста і завтра зранку мають виїхати до Запоріжжя. Більше 30 автобусів залишаються на в’їзді до міста Бердянськ, щоб зранку забрати маріупольців і мешканців Бердянська до Запоріжжя, – розповіла Верещук.

Також до Мелітополя сьогодні доїхали 12 автобусів для евакуації людей, завантажені гуманітарною допомогою. Всю гуманітарну допомогу, 14 тонн продовольства і медикаментів, забрали окупаційні війська.

– Ведемо перемовини, щоб автобуси були повернуті й мешканці Мелітополя могли завтра ними виїхати до Запоріжжя, – сказала Верещук.

З міста Енергодар сьогодні виїхали 50 приватних машин з людьми та автобус із дітьми. Вони пройшли всі блокпости і зараз доїзжають до Запоріжжя.

Верещук додала, що завтра вони продовжать пробивати гуманітарний коридор до Маріуполя.