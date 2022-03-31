РФ проводить примусову мобілізацію кримських татар у Криму

У Криму проводиться активний призов кримських татар.

Про це повідомляє НВ.

Український кримськотатарський політик Ескендер Барієв розповів, що окупаційна кримська влада також встановила обмеження на виїзд з Криму чоловікам призивного віку (від 18 до 45 років).

– Так, дійсно це має місце. І ми це відслідковуємо. І також працюємо з нашими громадянами, щоб вони ховалися. Або виїжджали з Криму, або якщо до них приходять і намагаються закликати до збройних сил РФ, то, відповідно, відмовлятися публічно, – зазначив Барієв.

Барієв додав, що краще посидіти у тюрмі півроку-рік, ніж бути співучасниками злочину. Політик також вказав і третій варіант можливої долі для призивних чоловіків.

– І звісно ж, третій варіант, якщо вже потрапили в ряди збройних сил РФ, то треба шукати спосіб, як здатися, перейти на бік України, — зазначив він.

У Криму також є підзаконний акт, який забороняє виїзд громадян з півострову з кримською пропискою через Керченський міст. На жаль, іншого шляху для виїзду сьогодні немає.

При цьому Барієв додав, що у такому випадку існує ряд ризиків. За його словами, навіть при відмові йти на війну, чоловіка можуть посадити у тюрму, а потім примусово вивезти на фронт.

Барієв також згадав і про те, що на окупованому півострові поки не зафіксовані випадки призову до російської армії тих, хто раніше проходив службу у Збройних Силах України.

Крім того, за словами політика, у Крим активно привозять поранених російських солдат.

– Дійсно лікарні, особливо на півночі Криму, заповнені пораненими російськими військовими. А також один з пологових у Сімферополі повністю переорієнтований на госпіталь, – каже політик.

Барієв додав, що у будь-якому випадку радить чоловікам переходити на бік України, адже не можна бути інструментом загарбницької війни.