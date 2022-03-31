Соціальна ініціатива Прихисток: що це таке та як зареєструватися

За даними ООН, з початку війни в Україні близько 4 млн громадян виїхали за кордон як біженці, і близько 6 млн є внутрішньо переміщеними особами в межах нашої держави.

Для людей, які залишили свої домівки, Міністерство розвитку громад і територій України запустило спеціальну ініціативу Прихисток.

Міністр Олексія Чернишов розповів, що за допомогою платформи люди можуть знайти тимчасовий притулок, а також пропонувати свій дім задля прихистку земляків.

– Сьогодні близько 10 млн наших громадян вимушено покинули свої домівки. За допомогою платформи Прихисток кожен власник домівки, якщо має бажання та можливості, може прийняти в себе внутрішньо переміщених осіб, відповідним чином зареєструвавшись, – сказав Чернишов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За словами міністра, процес реєстрації – дуже прозорий і легкий. А вже найближчими днями він стане ще простішим, оскільки Прихисток запрацює у застосунку Дія.

– Перш ніж затвердити цю ініціативу, ми провели відповідне опитування. І я з гордістю можу повідомити, що понад 85 % готові безкоштовно прийняти внутрішньо переміщених осіб за умови компенсації комунальних послуг, – додав Чернишов.

Розуміючи ситуацію зі збільшенням комунальних витрат, уряд компенсує витрати громадянам, які безкоштовно прихистили в себе внутрішньо переміщених осіб.

Держава нараховуватиме близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу. Як подати заявку на отримання компенсації за комуналку – читайте у матеріалі Фактів ICTV.