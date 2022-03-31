Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 36 день війни
Вбили Вбили
148 дітей
Поранили Поранили
>232 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Суд у Львові заарештував “політолога”, який схвалював напад РФ на України

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Гліб Ляшенко

Служба безпеки України оголосила про підозру у державній зраді “політичному експерту” Глібу Ляшенку, який діяв на шкоду національним інтересам України.

— Спецслужба припинила діяльність скандального “журналіста”, який здійснював протиправну діяльність на шкоду інформаційній безпеці України, – повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі СБУ зібрали достатньо інформації щодо протиправної діяльності зловмисника. Використовуючи ЗМІ, зрадник підтримував злочинні дії країни-агресора.

Згідно із проведеними лінгвістичними експертизами було встановлено, що Ляшенко своїми висловлюваннями і закликами умисно посягав на суверенітет України. Також він займався дискредитацією державної політики та умисно нівелював події на сході України.

— Зафіксовано, що таку інформаційну пропаганду вдало використовували російські медіа для виправдання злочинних дій РФ щодо України, додали в СБУ.

Галицький районний суд Львова у четвер, 31 березня, обрав запобіжний захід Ляшенку. Його арештували з правом внесення 4 млн грн застави. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Ляшенко заявляв, що “8 лет Россия просила и даже умоляла Украину изменить свой курс. Украина 8 лет отказывалась. И вот результат”.

Читайте
Допомагала окупантам: заступницю голови Бердянської РДА підозрюють у держзраді

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерела: СБУ, Zaxid.net

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка