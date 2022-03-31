Служба безпеки України оголосила про підозру у державній зраді “політичному експерту” Глібу Ляшенку, який діяв на шкоду національним інтересам України.

— Спецслужба припинила діяльність скандального “журналіста”, який здійснював протиправну діяльність на шкоду інформаційній безпеці України, – повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі СБУ зібрали достатньо інформації щодо протиправної діяльності зловмисника. Використовуючи ЗМІ, зрадник підтримував злочинні дії країни-агресора.

Згідно із проведеними лінгвістичними експертизами було встановлено, що Ляшенко своїми висловлюваннями і закликами умисно посягав на суверенітет України. Також він займався дискредитацією державної політики та умисно нівелював події на сході України.

— Зафіксовано, що таку інформаційну пропаганду вдало використовували російські медіа для виправдання злочинних дій РФ щодо України, додали в СБУ.

Галицький районний суд Львова у четвер, 31 березня, обрав запобіжний захід Ляшенку. Його арештували з правом внесення 4 млн грн застави. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Ляшенко заявляв, що “8 лет Россия просила и даже умоляла Украину изменить свой курс. Украина 8 лет отказывалась. И вот результат”.