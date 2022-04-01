Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 36 день війни
Вбили Вбили
148 дітей
Поранили Поранили
>232 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

У Маріуполі залишилося 100 тис. цивільних, людей насильно депортують до “ДНР” та РФ

Ілля Нежигай редактор стрічки
У Маріуполі залишилося 100 тис. цивільних, людей насильно депортують до “ДНР” та РФ

У Маріуполі залишається близько 100 тис. цивільних осіб, при цьому російські окупанти продовжують примусову депортацію українців до “ДНР” та Росії.

Про це повідомив заступник командира полку Азов із позивним Калина.

– Станом на сьогодні, за різними оцінками, залишилося понад 100 тис. громадян України в Маріуполі. Тепер уявіть, що ми припинимо боротьбу і що п’яні орки під дією ейфорії та безкарності зроблять із нашими громадянами. Все, що ви чули про їхні злочини в Україні, помножте на тисячу і отримаєте результат, – сказав він.

Калина нагадав, що ці ж цивільні у 2014 році виганяли зі свого міста “русскій мір”.

– Хіба вони на це заслуговують. Ми впевнені, що операція деблокади Маріуполя увійде в історію як героїчний подвиг нашого народу. Але якщо вона не станеться, це увійде в історію, як велика ганьба і ще один Батурин. Маріуполь – це Україна, – сказав Калина.

Водночас віцепрем’єр-міністр, міністр із питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук підтвердила, що кількість цивільного населення в Маріуполі сягає 100 тис. Вона додала, що з Маріуполя врятувалося близько 75 тис. жителів.

– З Маріуполя врятувалися близько 75 тисяч мешканців. Близько 100 тисяч залишилися і потребують негайної евакуації, – йдеться у повідомленні.

За її оцінками, ще приблизно 45 тис. українців з Маріуполя росіяни насильно депортували до “ДНР” та Росії.

Нагадаємо, в ніч на 31 березня Україна отримала повідомлення від Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що РФ погодилася відкрити гуманітарний коридор до Маріуполя.

Джерело: МінТОТ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Офіс президента

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка