У Маріуполі залишається близько 100 тис. цивільних осіб, при цьому російські окупанти продовжують примусову депортацію українців до “ДНР” та Росії.

Про це повідомив заступник командира полку Азов із позивним Калина.

– Станом на сьогодні, за різними оцінками, залишилося понад 100 тис. громадян України в Маріуполі. Тепер уявіть, що ми припинимо боротьбу і що п’яні орки під дією ейфорії та безкарності зроблять із нашими громадянами. Все, що ви чули про їхні злочини в Україні, помножте на тисячу і отримаєте результат, – сказав він.

Калина нагадав, що ці ж цивільні у 2014 році виганяли зі свого міста “русскій мір”.

– Хіба вони на це заслуговують. Ми впевнені, що операція деблокади Маріуполя увійде в історію як героїчний подвиг нашого народу. Але якщо вона не станеться, це увійде в історію, як велика ганьба і ще один Батурин. Маріуполь – це Україна, – сказав Калина.

Водночас віцепрем’єр-міністр, міністр із питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук підтвердила, що кількість цивільного населення в Маріуполі сягає 100 тис. Вона додала, що з Маріуполя врятувалося близько 75 тис. жителів.

– З Маріуполя врятувалися близько 75 тисяч мешканців. Близько 100 тисяч залишилися і потребують негайної евакуації, – йдеться у повідомленні.

За її оцінками, ще приблизно 45 тис. українців з Маріуполя росіяни насильно депортували до “ДНР” та Росії.

Нагадаємо, в ніч на 31 березня Україна отримала повідомлення від Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що РФ погодилася відкрити гуманітарний коридор до Маріуполя.

Джерело: МінТОТ