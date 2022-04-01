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Факти / Україна / Суспільство

Верещук запропонувала дати премію Дарвіна солдатам РФ у Чорнобильській зоні

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Верещук запропонувала дати премію Дарвіна солдатам РФ у Чорнобильській зоні

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запропонувала дати премію Дарвіна російським солдатам, які рили окопи у Рудому лісі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Не спішіть врубати режим зради, бо тут не все так просто.

– Премія Дарвіна – це віртуальна щорічна премія, яку присуджують особам, які найбезглуздішим чином загинули або втратили здатність мати дітей і, у такий спосіб, позбулися можливості зробити свій внесок у генофонд людства, – зазначила Верещук.
Вона додала, що на цю премію заслуговують російські військові, які не вигадали нічого кращого, як заритися у радіоактивну землю.

– Вважаю, що російські військовослужбовці, які рили окопи в лісі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, цілком заслуговують бути номіновані на премію Дарвіна цьогоріч. Бо вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах. Це той випадок, коли ворог вселяє жах через тирсу у нього в голові, – наголосила Ірина Верещук.

Премію Дарвіна присуджують частіше всього посмертно, проте бувають випадки, коли її дають тим, хто більше не зможе давати потомство.

Зібрали для вас кілька цікавих лауреатів премії Дарвіна:

  • Кен Чарльз Баргер з США випадково застрелив себе з пістолета. Вночі чоловікові подзвонили, а він спросоння схопив замість трубки пістолет, який лежав поруч з ліжком.
  • Був випадок присудження премії Дарвіна злодію, який тікав від погоні й особисто через неуважність переліз за паркан в’язниці. Тобто необов’язковою є втрата репродуктивних здібностей організму, достатня лише втрата можливості їх використання.
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Фото: Офіс президента

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