Верещук запропонувала дати премію Дарвіна солдатам РФ у Чорнобильській зоні

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запропонувала дати премію Дарвіна російським солдатам, які рили окопи у Рудому лісі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.
Не спішіть врубати режим зради, бо тут не все так просто.
– Премія Дарвіна – це віртуальна щорічна премія, яку присуджують особам, які найбезглуздішим чином загинули або втратили здатність мати дітей і, у такий спосіб, позбулися можливості зробити свій внесок у генофонд людства, – зазначила Верещук.
Вона додала, що на цю премію заслуговують російські військові, які не вигадали нічого кращого, як заритися у радіоактивну землю.
– Вважаю, що російські військовослужбовці, які рили окопи в лісі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, цілком заслуговують бути номіновані на премію Дарвіна цьогоріч. Бо вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах. Це той випадок, коли ворог вселяє жах через тирсу у нього в голові, – наголосила Ірина Верещук.
Премію Дарвіна присуджують частіше всього посмертно, проте бувають випадки, коли її дають тим, хто більше не зможе давати потомство.
Зібрали для вас кілька цікавих лауреатів премії Дарвіна:
- Кен Чарльз Баргер з США випадково застрелив себе з пістолета. Вночі чоловікові подзвонили, а він спросоння схопив замість трубки пістолет, який лежав поруч з ліжком.
- Був випадок присудження премії Дарвіна злодію, який тікав від погоні й особисто через неуважність переліз за паркан в’язниці. Тобто необов’язковою є втрата репродуктивних здібностей організму, достатня лише втрата можливості їх використання.