Верещук запропонувала дати премію Дарвіна солдатам РФ у Чорнобильській зоні

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запропонувала дати премію Дарвіна російським солдатам, які рили окопи у Рудому лісі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Не спішіть врубати режим зради, бо тут не все так просто.

– Премія Дарвіна – це віртуальна щорічна премія, яку присуджують особам, які найбезглуздішим чином загинули або втратили здатність мати дітей і, у такий спосіб, позбулися можливості зробити свій внесок у генофонд людства, – зазначила Верещук.

Вона додала, що на цю премію заслуговують російські військові, які не вигадали нічого кращого, як заритися у радіоактивну землю.

– Вважаю, що російські військовослужбовці, які рили окопи в лісі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, цілком заслуговують бути номіновані на премію Дарвіна цьогоріч. Бо вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах. Це той випадок, коли ворог вселяє жах через тирсу у нього в голові, – наголосила Ірина Верещук.

Премію Дарвіна присуджують частіше всього посмертно, проте бувають випадки, коли її дають тим, хто більше не зможе давати потомство.

Зібрали для вас кілька цікавих лауреатів премії Дарвіна: