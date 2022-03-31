Вимушена міграція: до яких міст і країн довелося виїхати українцям через війну

Аналітичний центр CEDOS провів дослідження, скільки людей виїхало з України в перший місяць повномасштабної війни.

Так, згідно з проаналізованими даними, близько 3,6 млн осіб емігрували за кордон і ще близько 6,5 млн, за оцінками Міжнародної організації з міграції, залишили місце свого постійного проживання та переїхали в межах країни.

Тим часом у Державній прикордонній службі стверджують, що вже до 20 березня на кордонах із країнами ЄС суттєво зменшилась кількість черг на виїзд із України.

– Проте не лише дістатися до кордону, а й виїхати зі свого міста у бік безпечніших областей для мешканців багатьох міст України залишається складним завданням. Через недотримання гуманітарних коридорів та постійні обстріли російськими військами цивільних авто спроба виїхати з Маріуполя, Чернігова, Сум та інших міст може коштувати життя, – зазначають аналітики.

Внутрішня міграція

За оцінками, що були зроблені на основі загальнонаціонального опитування МОМ, найбільше людей у ​​межах України виїхали зі Сходу (2,35 млн), Києва та області (майже 2 млн) і Півночі (1,3 млн) країни.

Частина внутрішньо переміщених осіб продовжують переміщуватися як у межах України, так і за кордон. Близько половини (44%) мешканок та мешканців України були змушені тимчасово розлучитися зі своєю родиною під час війни.

Частина людей залишають свій дім вже вдруге.

Так, в областях та містах, які зараз перебувають у зоні активних бойових дій, проживало багато внутрішньо переміщених осіб з 2014 року.

За даними Міністерства соціальної політики, у 2021 році найбільша кількість ВПО налічувалась у Донецькій (512 тис.) та Луганській (282 тис.) областях, у Києві (163 тис.), у Харківській (136 тис.) області.

У CEDOS стверджують, що серед міст, де частка внутрішньо переміщених осіб була високою до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, виявилися: Сєвєродонецьк (44%), Маріуполь (20%), Ізюм (13%), Буча (11%), Ірпінь ( 9%) та інші.

Зовнішня міграція

З країни більшість людей виїхали у проміжку з 27 лютого до 9 березня. Так, з України щодня виїжджало понад 150 тис. осіб.

З 17 березня кількість тих, хто виїжджає, зменшується, що свідчить про спадання першої хвилі біженців.

За даними пропускних пунктів на кордонах, через Польщу вже виїхали 2 144 244 особи, через Румунію – 555 021, Молдову – 371 104, Угорщину – 324 397, Росію – 271 254 (проте це дані уряду Росії, які можуть бути неточними та включають людей, яких вивезли на територію примусово); через Словаччину 256 838, через Білорусь 4 938 (за даними органів влади Білорусі, які можуть бути неточними і включати людей, яких вивезли примусово).

Водночас, за інформацією Міністерства закордонних справ України, станом на 24 березня російські загарбники примусово вивезли до Росії вже близько 6 тис. жителів Маріуполя; під загрозою депортації перебувають ще 15 тис. мешканців Лівобережного району міста.

Окрім цього, у Генштабі Збройних сил України повідомляють, що російські війська примусово евакуювали мешканців населених пунктів у Луганській області.

За даними Маріупольської міської ради, вивезених людей спочатку направили до так званих фільтраційних таборів, де перевіряли їхні документи та телефони. Згодом частину людей транспортували до російських міст, водночас доля інших невідома.