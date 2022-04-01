З 1 квітня у Польщі зміняться правила безкоштовного проїзду для українців

З початку війни в Україні польська транспортна компанія PKP Intercity надає українським біженцям право користуватися залізничним проїздом безкоштовно.

Проте з початку квітня правила, за якими польські залізниці видають тимчасові безкоштовні квитки біженцям, зміняться.

З 1 по 30 квітня 2022 року безкоштовним проїздом у поїздах PKP Intercity зможуть скористатися:

діти та підлітки до 18 років;

жінки;

чоловіки старше 60 років або чоловіки 18-60 років, які мають інвалідність.

Пасажири повинні мати з собою український паспорт або інший документ із фотографією, що посвідчує особу і підтверджує статус іноземця як особи, яка перетнула кордон після 24 лютого 2022 року.

Як і раніше, безкоштовний проїзд поширюватиметься на 2-й клас поїздів економ-класу (TLK та IC) по всій Польщі.

Українцям, які прямують до Німеччини, Чехії, Словаччини, Австрії чи Угорщини, буде видаватися безкоштовний додатковий квиток до останньої станції у Польщі. Подальша подорож відбуватиметься відповідно до правил, прийнятих іншими іноземними залізницями.

Нагадуємо, що з 28 лютого діє спеціальна гаряча лінія PKP Intercity українською мовою, яка працює кожного дня з 8.00 до 20.00.

Зателефонувати можна за номером: 48 22 473 00 86 (вартість підключення згідно з тарифом оператора), 800 033 022 (безкоштовна гаряча лінія для всіх внутрішніх операторів).

Інформація також доступна на сайті PKP Intercity у двох мовних версіях – польській та українській.