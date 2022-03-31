За добу українська ППО знищила чотири літаки, один БпЛА та дві ракети ворога

30 березня Повітряні сили України уразили чотири літаки, один БпЛА та дві крилаті ракети ворога.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Командування також повідомляє, що протягом останніх двох днів ворог дещо змінив свою тактику повітряного бою та зосередив свою активність на Сході України.

Сьогодні під час авіанальоту на Харківщині, окупанти втратили чотири літаки. За попередніми даними, це були винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Ворог також втратив один БпЛА та дві крилаті ракети.

– Понісши серйозні втрати напередодні, ворожа авіація уникає прямого контакту з українськими винищувачами і намагається не заходити у зону дії нашої ППО, – повідомляє Командування.

Українська ударна авіація, під прикриттям винищувачів, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях ворога.