Тривалий час місто Тростянець, що у Сумській області, знаходився під окупацією російських загарбників. Разом з містянами там знаходилися бійці 24 загону пожежної служби ДСНС. Вони, незважаючи на постійні обстріли продовжували свою службу: ліквідували пожежі, що постійно виникали на території міста.

– Одного разу надійшло повідомлення про загорання п’ятиповерхівки, – розказав боєць загону. – Горіло з другого по п’ятий поверх. Ми знаходилися з одного боку будинку, а супротивник з іншого. І в думках було одне, що він може почати стріляти у будь-який момент.

Викликів до пожежників надходило багато. І якщо в мирний час вони надходили за телефоном, то під час обстрілів мешканці часто приходили пішки, щоб повідомити про пожежу.

Доїхати до місця також було складно: через блок-пости росіян. Вони ж могли і не пропустити пожежників. Рятувальники не знали, чи повернуться живими після рятувальної операції.

Бувало, потрібно забрати десь людей після обстрілів, а росіяни перевіряють документи на численних блок-постах. Їхати доводилося довго.

– Ми їхали з піднятими руками і ввімкненим у кабіні світлом, щоб вороги бачили – у нас немає зброї, – згадують рятувальники. – Під час гасіння пожеж цистерни потребували дозаправки водою. І все теж залежало від окупантів.

Вони то дозволяли це зробити, то не дозволяли. Тоді хлопці зливали воду у цистерни з систем опалення будинків.

Та й діставатися на чергування було непросто: постійні обстріли, бомбардування. Не знаєш, де і коли зіткнешся з ворожими солдатами.

– Дуже тяжко було, – згадує пожежник. – Відволікалися тим, що розповідали старі мирні історії. Книжки читали.

Після звільнення Тростянця українською армією рятувальники продовжують нести службу. Тепер вони допомагають лікарям госпіталізувати хворих, доставляють воду мешканцям міста, відновлюють його життєздатність. Тим, хто хоче евакуюватися, надають автобуси.

Джерело: ГУ ДСНС у Сумській області