Миколаїв героїчно протистоїть російським військам, які 24 лютого вдерлися на територію України. Нелегко доводиться всім, але найбільше страждають старі та діти, а також евакуйовані до міста жителі довколишніх сіл.

Усі, хто потребує підтримки, можуть отримати гуманітарну допомогу.

Що можна отримати: Продукти харчування, одяг та речі першої необхідності, засоби гігієни.

Хто може отримати: Самотні пенсіонери, особи з інвалідністю 1 та 2 груп, малозабезпечені сім’ї, багатодітні сім’ї, люди, які втратили житло внаслідок обстрілу.

Що потрібно зробити. Для отримання гуманітарної допомоги слід зателефонувати заздалегідь:

Заводський район, вул. Ковальська, 83 (093 918 7277, 063 340 2362, 31-00-25)

Інгульський р-н, вул. 12 Поздовжня, 50-А (097794 3307, 0635928746, 71-05-03, 64-89-89)

Корабельний район, просп. Богоявленський, 301/2 (097 526 8136, 050 684 0954)

Центральний р-н, вул. Шевченка, 19 (063 715 0941, 098 673 9756, 53-77-19)

мкрн Варварівка, вул. Клубна, 82 (0936056939)

мкрн Північний, вул. Арх. Старова, 6/11

мкрн Тернівка, вул. Ілька Борщака, 5

Координатор Надія 068 0640622

Графік видачі допомоги: Пн-Сб, 9:00 – 12:00, після попереднього запису

Для сімей з дітьми

Координатор – Миколаївський міський центр соціальних служб.

Що можна отримати. Дитяче харчування, підгузки, засоби дитячої гігієни та речі.

Хто може отримати. Сім’ї з дітьми з інвалідністю, самотні матері, опікунські або багатодітні сім’ї та сім’ї військовослужбовців/ТРВ.

Щоб отримати допомогу, необхідно заповнити анкету за посиланням: https://forms.gle/RbjypPZpAmXPkpqs8

ГО МрійДій

Що потрібно зробити: зателефонувати за номерами 099-654-57-06 або 099-651-16-29.

Заявка обробляють та через день ви отримуєте допомогу у зазначених пунктах у певний час.

Що можна отримати: Продукти харчування, ліки, засоби особистої гігієни.

Хто може отримати: Літні люди, люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї, самотні матері та всі, хто справді цього потребує.

Де видають допомогу:

ПТЗ – Палац культури Молодіжний (вул. Театральна, 1). Графік роботи: 10:00–12:00

Кульбакине (вул. Знам’янська, 39). Графік роботи: 09:00–18:00

Намив (вул. Лазурна, 48). Графік роботи: 10:00–16:00

Центральний район (“Дитячий простір” на перехресті Соборної та Великої Морської). Графік роботи: 09:00–16:00.

Джерело: Корабелов.Інфо