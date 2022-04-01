Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.
1 квітня потяги по станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:
01:00 – 754 Дарниця – Харків-Пас.*
03:42 – 21/22 Харків-Пас. – Трускавець*
04:16 – 1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас.*
05:05 – 138/137 Лозова – Хмельницький*
05:40 – 142/141 Львів – Лозова
06:45 – 722 Київ-Пас – Харків-Пас.*
08:30 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль*
11:46 – 45/46 Ужгород – Лозова*
13:09 – 142/141 Лозова – Львів
14:07 – 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ*
14:07 – 749/750 Київ-Пас – Відень*
14:25 – 769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський*
14:25 – 757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський*
15:02 – 55/56 Київ-Пас – Рахів*
17:06 – 743 Дарниця – Львів*
17:09 – 13/14 Київ-Пас – Солотвино
17:42 – 790/789 Київ-Пас – Кропивницький*
17:42 – 792/791 Київ-Пас – Кременчук*
18:30 – 81/82 Київ-Пас – Ужгород*
19:06 – 43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ
19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава*
19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм*
19:48 – 95/96 Київ-Пас – Рахів*
20:05 – 29/30 Київ-Пас – Ужгород*
20:12 – 49/50 Київ-Пас – Трускавець*
20:21 – 57/59 Київ-Пас – Ворохта*
20:21 – 60/58 Київ-Пас – Чоп*
21:07 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*
21:15 – 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна*
21:22 – 98/97 Київ-Пас – Ковель*
21:28 – 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний*
22:22 – 7/8 Київ-Пас – Чернівці*
22:27 – 45/46 Лозова – Ужгород
22:37 – 91/92 Київ-Пас – Львів*
22:49 – 138/137 Хмельницький – Лозова*
23:46 – 771/772 Київ-Пас – Хмельницький*
23:59 – 139/140 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський*
* квитки в продажу
Рейси по станції Одеса 1 квітня 2022
14:15 – 25/26 Одеса-Головна – Рахів*
17:14 – 91/92 Одеса-Головна – Лозова*
18:22 – 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль*
18:22 – 38/37 Одеса-Головна – Ужгород*
21:31 – 12/11 Одеса-Головна – Львів*
22:03 – 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас*
22:25 – 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.*
22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
Рейси по станції Полтава 1 квітня 2022
07:27 – 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.*
08:33 – 1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас.*
14:15 – 149/150 Полтава Півд – Чернівці*
17:11 – 17/18 Харків-Пас. – Львів*
23:20 – 1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ*
23:42 – 8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна*
Рейси по станції Харків 1 квітня 2022
03:46 – 142/141 Лозова – Львів
07:50 – 138/137 Хмельницький – Лозова*
08:30 – 753 Харків-Пас. – Львів*
11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
12:06 – 45/46 Лозова – Ужгород
13:05 – 723 Харків-Пас. – Київ-Пас*
14:58 – 17/18 Харків-Пас. – Львів*
19:27 – 795/796 Харків-Пас. – Дніпро*
20:35 – 138/137 Лозова – Хмельницький
21:08 – 1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ*
21:43 – 8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна*
22:10 – 45/46 Ужгород – Лозова*
Рейси по станції Вінниця 1 квітня 2022
00:23 – 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна*
02:33 – 771/772 Київ-Пас – Хмельницький*
03:52 – 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас*
04:32 – 49/50 Трускавець – Київ-Пас*
05:41 – 86/85 Запоріжжя-1 – Львів*
07:53 – 716/715 Пшемисль – Київ-Пас*
11:25 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль*
17:15 – 769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський*
17:38 – 85/86 Львів – Запоріжжя-1*
23:14 – 49/50 Київ-Пас – Трускавець*
Рейси по станції Запоріжжя 1 квітня 2022
12:20 – 120/119 Запоріжжя-1 – Львів
14:45 – 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ*
21:38 – 37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас*
Рейси по станції Дніпро на 1 квітня 2022
04:45 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*
06:23 – 795/796 Дніпро – Харків-Пас.*
09:12 – 5/6 Івано-Франківськ – Запоріжжя-1*
10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм*
14:26 – 42/41 Дніпро – Трускавець*
16:39 – 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ*
19:10 – 54/53 Дніпро – Одеса-Головна*
20:00 – 234/233 Дніпро – Чоп
23:11 – 37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас*
* квитки в продажу
Додаткові евакуаційні рейси на 1 квітня 2022
Краматорськ:
- 13:00 – №282/281 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №284/283 Краматорськ – Львів.
Інші:
- 14:00 – №5501 Новозолотарівка – Лозова
- 16:10 – №7931 Покровськ – Дніпро
- 23:30 – №234/233 Чоп – Дніпро
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.
Фото: Укрзалізниця