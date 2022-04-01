Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Харкова на 1 квітня 2022 року. За всіма змінами в розкладі стежте на сайті https://uz-vezemo.com/.
Розклад потягів з Харкова
03:46 – 142/141 Лозова – Львів
07:50 – 138/137 Хмельницький – Лозова*
08:30 – 753 Харків-Пас. – Львів*
11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
12:06 – 45/46 Лозова – Ужгород
13:05 – 723 Харків-Пас. – Київ-Пас*
14:58 – 17/18 Харків-Пас. – Львів*
19:27 – 795/796 Харків-Пас. – Дніпро*
20:35 – 138/137 Лозова – Хмельницький
21:08 – 1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ*
21:43 – 8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна*
22:10 – 45/46 Ужгород – Лозова*
* квитки у продажу
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.
Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога.
Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.
Фото: Укрзалізниця