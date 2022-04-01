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Факти / Україна / Суспільство

Голова Гостомельскої адміністрації закликав мешканців не намагатися повернутись

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
бомбили Гостомель

Голова Гостомельської адміністрації Тарас Думенко закликав жителів не намагатися поки що повертатися до своїх будинків, оскільки Гостомель залишається в зоні ворожого обстрілу.

У відеозверненні, оприлюдненому в Facebook, Думенко сказав, що наразі в Гостомелі дуже небезпечно.

– У Гостомелі зафіксована велика кількість мін і снарядів. Будь ласка, заради вашої безпеки, не намагайтеся потрапити до Гостомеля, – закликав він.

24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України. За мир у нашій країні виступають усі цивілізовані країни, які закликають президента РФ негайно припинити вогонь.

Понад місяць наші воїни ЗСУ відстоюють кордони та дають гідну відсіч російським окупантам, від дій яких страждають українські міста та мирні жителі. Що відбувається на 37-му добу війни в Україні – читайте на Фактах ICTV.

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