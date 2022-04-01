Голова Гостомельської адміністрації Тарас Думенко закликав жителів не намагатися поки що повертатися до своїх будинків, оскільки Гостомель залишається в зоні ворожого обстрілу.

У відеозверненні, оприлюдненому в Facebook, Думенко сказав, що наразі в Гостомелі дуже небезпечно.

– У Гостомелі зафіксована велика кількість мін і снарядів. Будь ласка, заради вашої безпеки, не намагайтеся потрапити до Гостомеля, – закликав він.

24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України. За мир у нашій країні виступають усі цивілізовані країни, які закликають президента РФ негайно припинити вогонь.

Понад місяць наші воїни ЗСУ відстоюють кордони та дають гідну відсіч російським окупантам, від дій яких страждають українські міста та мирні жителі. Що відбувається на 37-му добу війни в Україні – читайте на Фактах ICTV.