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Факти / Україна / Суспільство

Ми лише на стадії формування перших тез: Умєров по складнощі переговорів з росіянами

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Ми лише на стадії формування перших тез: Умєров по складнощі переговорів з росіянами

Член делегації України на переговорах з Росією Рустем Умєров заявив, що поки рано говорити про кінцеві результати переговорів, оскільки вони на стадії формування перших концептів.

– У цієї війни багато аспектів на цей момент ми тільки на стадії формування повістки, контурів цих переговорів, ми формуємо перші концепти, перші тези, – розповів Рустем Умеров.

Він додав, що майбутній договір із колективної безпеки повинен мати якісь рамки, щоб потім винести його на всеукраїнський референдум.

– Ми воюємо усі разом, і ми захищаємо країну усі разом. Спочатку ми спитаємо суспільство, а лише потім винесемо це питання до парламенту. Сьогодні описуються тематичні лінії, а не конкретні рішення, – зазначив Умеров.

Також він розповів, що представники російської делегації вірять у примарних українських нацистів.

– Вони вірять і щиро переконані в картині світу, яку описують, і намагаються продати її світові. Вони цим живуть. Саме тому по багатьох пунктах нам у принципі складно хоч якось наблизитись до узгодження позицій, ми виходимо з різного розуміння світу. У них своє бачення перемог та поразок, свої дані, їх складно зіставити з нашим, – поділився Рустем Умєров.

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