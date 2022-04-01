Нарахування та виплата пенсій за квітень у шести регіонах, де ведуться активні бойові дії, відбулося авансом – з 25 до 27 березня – на загальну суму 8,8 млрд грн.

Зокрема, за даними Мінфіну, 25 березня було профінансовано виплату пенсій в Луганській та Чернігівській областях, 26 березня кошти авансом спрямовано в Сумську, Херсонську та Миколаївську області та 27 березня – у Київську.

Укрпошта наприкінці березня розпочала виплати пенсій за квітень в усіх регіонах. Усі клієнти національного поштового оператора отримують пенсії адресно та готівкою.

– Якщо людина змінила місце проживання, в компанії працює механізм переадресації виплат на будь-яке інше доступне відділення. Для цього треба звернутися до контакт-центру Укрпошти або Пенсійного фонду і вказати дані вашого нового місцерозташування, – пояснюють в компанії.

Якщо людина раніше отримувала пенсію в банку і зараз не має доступу до банківського відділення, вона може звернутися до Пенсійного фонду для отримання виплат у найближчому відділенні Укрпошти або передати заяву через листоношу чи в будь-якому поштовому відділенні.