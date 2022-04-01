Повітряні сили України спростували міфи про захист українського неба, які створюють хибне уявлення про можливість успішно протидіяти Повітряно-космічним силам РФ без суттєвої допомоги союзників.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Українські військові заперечили наступні твердження, що поширюються в медіа:

успіхів України на землі достатньо для перемоги;

Повітряні сили мають зброю для ефективного захисту країни від Росії;

“стінгери” та інші ПЗРК компенсують нестачу техніки Повітряних сил України;

США та НАТО надають Україні необхідну зброю. Союзники роблять усе можливе, окрім безпосередньої участі у війні.

Повітряні сили наголосили на важливості домінування у повітряному просторі для перемоги у війні. Однак зараз Повітряно-космічні сили РФ переважають технологічно та кількісно українських військових льотчиків.

ПЗРК можуть збивати ворожі літаки максимум на висоті в 5000 м. Щоб збивати крилаті ракети потрібні винищувачі та ЗРК середньої та великої дальності. Поки що партнери не надали відповіді на запити щодо їх отримання.

Повітряні сили розповіли, що українська авіація потребує винищувачів F-16 та F-15. Пілоти будуть здатні опанувати їх протягом короткого часу. Водночас для ППО необхідні ЗРК Patriot та NASAMS.

У ЗСУ також просять журналістів усіх країн бути уважними й не підтримувати російську армію, поширюючи недостовірну інформацію. Наприклад, про те, що успіхів України на землі нібито достатньо для перемоги.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряні сили ЗСУ