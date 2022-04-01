Командир Азову майор Денис Прокопенко спростовує інформацію, що командування полку ніби-то евакуювалося з Маріуполя.

– Вчора з’явилася інформація про евакуацію командування полку Азов. Командир на поле бою заходить першим і виходить останнім. Кидати своїх підлеглих на полі бою характерно для російських командирів, які не вважають своїх підлеглих за людей, – заявив командир полку.

Він наголосив, що ворог вигадує такі фейки, бо просто біситься через неможливість взяти Маріуполь.

– Ворог біситься від неможливості захопити Маріуполь, тому приписує собі вигадані перемоги. Не поширюйте неправдиву інформацію. Командування полку і наявний особовий склад боронить місто і робить все можливе і неможливе, аби Маріуполь лишився українським. Слава Україні! – додав Прокопенко.