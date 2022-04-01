Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про джерела коштів, завдяки яким здійснюватиметься післявоєнна відбудова України. Серед них є арештовані та конфісковані активи Росії.

– Відбудову будемо починати у всіх містах України… Джерела різні. У першу чергу, це арештовані та конфісковані активи агресора, також це державний бюджет України. Крім цього, ми працюємо над створенням міжнародного фонду. Ведемо переговори з міністрами фінансів G7, – заявив Шмигаль в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Раніше Денис Шмигаль заявив, що після скасування воєнного стану в країні продовжить діяти надзвичайний стан. Він діятиме певний період під час ліквідації наслідків війни.

Чіткий часовий відрізок прем’єр-міністр не назвав, однак зазначив, що влада окремо ухвалюватиме рішення про поетапний вихід країни з таких станів.