Від +9 до +13 градусів – такою буде середня місячна температура повітря у квітні 2022 року. Синоптики Укргідрометцентру кажуть, що такі показники на 1-1,5 градуси перевищують норму.

Щодо кількості опадів у другий весняний місяць, то вона очікується на рівні 22-40 мм, а в гірських районах України – до 45-77 мм.

Тобто, якщо брати схід та південний схід країни – то опади в межах норми, а на решті території – менше за норму.

Зазвичай, згідно з багаторічними спостереженнями за погодою, середня місячна температура у квітні становила +8 +12, в гірських районах – до +2 +7.

У квітні абсолютний мінімум температури був -4 -16, у Карпатах та на північному сході – до 22 градусів морозу.

Водночас максимальна температура у цьому місяці була +27 +33, у Карпатах – до +22.

Якщо брати опади, то їхня середня місячна кількість у квітні – 30-58 мм, на півдні – місцями 24-29 мм, у Карпатському регіоні – до 60-89 мм, на високогір’ї – до 109 мм.