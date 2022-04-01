Світ має знати про чергові жахливі воєнні злочини російської армії проти українських дітей.

– Росіяни викрадають малечу та використовують їх як живий щит при переміщені своїх колон техніки, – повідомляє український омбудсмен Людмила Денісова. – За повідомленням мешканців села Новий Биків (Чернігівщина), окупанти взяли в заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Таким чином вони “страхують” колони з технікою.

Окупанти беруть у заручники дітей, щоб мати гарантію, що місцеве населення не повідомить координати ворожої колони українським воякам. Випадки використання дітей як прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях.

– Такі дії російських окупаційних військ порушують право дітей на життя, що закріплене статтею 6 Конвенції ООН про права дитини, – написала Людмила Денісова.

Обстріли мирних населених пунктів, вбивство дітей є злочинами проти людяності та військовими злочинами відповідно до Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Омбудсмен звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та злочинів проти людяності РФ в Україні.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова