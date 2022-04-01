Війна в Україні: внаслідок агресії РФ постраждали майже 400 дітей

За весь час повномасштабної агресії Російської Федерації в Україні від ворожих обстрілів постраждали майже 400 дітей. Серед них – 153 малюків загинуло та понад 245 дітей поранено.

За даними Офісу генерального прокурора, найбільше дітей постраждало у Київській – 73, Донецькій – 65, Харківській – 53, Чернігівській – 43, Миколаївській – 30, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях, а також у Києві – 16 дітей.

Правоохоронці встановлюють точні дані щодо постраждалих дітей у місцях, де тривають активні бойові дії та на тимчасово окупованій території України: У Маріуполі, на окремих ділянках Київської, Чернігівської та Луганської областей.

Зокрема, 30 березня у Чернігівській області через обстріли російських військ двоє дітей дістали поранень.

31 березня у Лисичанську від тяжких поранень померла дворічна дівчинка, яку разом з 7-річним братом тяжко поранили.

Цього ж дня у Донецькій області до лікарні доставили п’ятьох дітей, поранених внаслідок ворожих обстрілів.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що через бомбардування та обстріли пошкоджено 859 закладів освіти, з яких 83 – зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та столиці.