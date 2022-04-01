Ворог не полишає своїх планів повністю захопити Донецьку, Луганську та Харківську області – Маляр

Ворог не залишає своїх планів повністю захопити Донецьку та Луганську області, також він зазіхає на Харківську область та намагається посилити свої позиції.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Зараз ми спостерігаємо, що в район Гомеля направляються ракетні комплекси і ворог намагається їх там сконцентрувати. Очевидно, це пов’язано з планами здійснювати ракетні удари, – каже Маляр.

Маляр додала, що ми повинні бути готовими до можливих ракетних обстрілів ворогом з цього району.

На жаль, ворог не зменшує інтенсивність ракетних обстрілів по всій території України. За словами Маляр, ворог не полишив жодну зі своїх цілей.

– Навіть коли ми говоримо про тимчасові зміни, наприклад, умовне відведення військ з Київської та Чернігівської області, то варто розуміти, що це не добровільне відведення, а результат роботи ЗСУ, – зауважила Маляр.

Маляр також зазначила, що потужна оборона Маріуполя не дала окупантам розосередитися на інші напрямки.

– Потужна оборона Маріуполя не дала можливості ворогові розосередити сили на інші напрямки. Він розміщує свої сили на різні напрямки, але якщо є така потужна оборона, то вона рятує інші напрямки, наприклад, Кривий Ріг або Запоріжжя, – сказала Маляр.

Вона зазначила, що поки на одних напрямках ворог відводить свої війська, на інших навпаки – спостерігається нарощування військової сили противника.