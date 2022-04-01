Пенсіонери, які вимушено залишили територію України під час війни, отримають свої пенсії. Усі соціальні виплати продовжують нараховуватися та виплачуватись.

Якщо ви отримували пенсію на банківську картку, вона продовжить вам на неї надходити. Ба більше, за кордоном можна вільно користуватися картками українських банків. Жодних додаткових звернень чи документів на підтвердження у іншій країні для цього не потрібно. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Більше того, без проблем можна зняти готівку в банкоматі. Її автоматично переведуть у валюту країни, де ви перебуваєте, за курсом національного банку України.

Для тих, хто отримував пенсію через Укрпошту, процедура складніша. Якщо є можливість, необхідно відкрити рахунок у будь-якому відділенні Ощадбанку, щоби спокійно отримувати пенсію за межами нашої країни.

Необхідно знайти будь-яке відділення та прийти до нього з паспортом та довідкою з номером РНОКПП.

Також можна скористатися грошовим переказом через АТ Ощадбанк без відкриття банківського рахунку. Це можна зробити через особистий кабінет на вебсайті електронних послуг.

У заяві до органу Пенсійного фонду України та органу соціального захисту про переказ коштів через АТ Ощадбанк без відкриття банківського рахунку необхідно вказати:

ПІБ одержувача пенсії;

адресу проживання, за якою здійснювалася виплата за попередній період (до лютого 2022 року);

паспортні дані;

номер телефону;

спосіб отримання;

нову адресу.

Слід зазначити, що українським біженцям надають різноманітну підтримку країни, до яких вони виїжджають. Зокрема юридичну допомогу.