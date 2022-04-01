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Факти / Україна / Суспільство

З 1 квітня ФОПи 1-2 групи можуть не сплачувати єдиний податок

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
З 1 квітня ФОПи 1-2 групи можуть не сплачувати єдиний податок

З 1 квітня і до припинення чи скасування воєнного стану в Україні фізичні особи-підприємці першої та другої групи можуть не сплачувати єдиний податок.

Водночас такими особами декларація платника єдиного податку за відповідний період не заповнюється. Про це повідомила Державна податкова служба.

Зміни передбачені законом від 15 березня Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану (№ 2120-IХ).

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада підтримала зміни до Податкового кодексу. Ними також передбачено зниження відсоткової ставки єдиного податку з 5% до 2%.

Сплачувати єдиний податок зможуть також юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 10 млрд грн.

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