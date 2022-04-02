Для порятунку поранених: в Україну передадуть броньовані авто для медиків швидкої допомоги

В Україну планують передати першу партію з семи броньованих автомобілів швидкої медичної допомоги стандарту Stanag 4569 лікарям для порятунку поранених українських захисників та мирних жителів, які перебувають у зоні активних бойових дій.

Партію броньованих машин, здатних забезпечити надійний захист медиків, воїнів та мирних громадян, готуються відправити з Великої Британії вже наступного тижня.

Ці транспортні засоби належали Міністерству оборони Британії. Машини перетворив на реанімобілі з необхідним медичним обладнанням один з найбільших виробників карет швидкої допомоги.

Компанія Venari Group створила ці бронеавто на безприбутковій основі. Працівники підприємства працюють цілодобово, щоб обладнати броньовані машини для України якомога швидше.

Віктор та Олена Пінчук висловили подяку посольству України у Великій Британії, компанії Venari Group, члену британського парламенту Ендрю Персі за підтримку та допомогу в реалізації цього проєкту.

Джерело: Фонд Віктора Пінчука