Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.

2 квітня потяги по станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:

01:00 – №754 Дарниця – Харків-Пас.*

01:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.

02:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас.*

03:42 – №1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ*

05:05 – №138/137 Лозова – Хмельницький

05:40 – №142/141 Львів – Лозова

06:45 – №722 Київ-Пас – Харків-Пас.*

08:30 – №715/716 Київ-Пас – Пшемисль*

11:46 – №45/46 Ужгород – Лозова*

13:09 – №142/141 Лозова – Львів

14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ*

14:07 – №749/750 Київ-Пас – Відень*

14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський*

15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів*

17:06 – №743 Дарниця – Львів*

17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино

17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький*

17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук*

18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород*

19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ

19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава*

19:13 – №909/910 Київ-Пас – Хелм*

19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів*

20:05 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород*

20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець*

20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта*

20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп*

21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*

21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна*

21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель*

21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний*

21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці*

22:27 – №45/46 Лозова – Ужгород

22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів*

22:49 – №138/137 Хмельницький – Лозова*

23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький*

* квитки в продажу

Рейси по станції Одеса 2 квітня 2022

14:15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів*

18:13 – №77/78 Одеса-Головна – Ковель*

18:22 – №35/36 Одеса-Головна – Пшемисль*

18:22 – №38/37 Одеса-Головна – Ужгород*

20:49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці

21:31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів*

21:56 – №53/54 Одеса-Головна – Дніпро*

21:56 – №563/564 Одеса-Головна – Кривий Ріг*

22:03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас*

22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.*

22:32 – №238/237 Одеса-Головна – Ужгород

* квитки в продажу

Рейси по станції Полтава 2 квітня 2022

07:27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.*

08:33 – №1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас.*

14:15 – №149/150 Полтава Півд – Чернівці*

17:11 – №17/18 Харків-Пас. – Львів*

23:20 – №1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ*

23:42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна*

* квитки в продажу

Рейси по станції Харків 2 квітня 2022

03:46 – №142/141 Лозова – Львів

07:50 – №138/137 Хмельницький – Лозова*

08:30 – №753 Харків-Пас. – Львів*

11:30 – №229/230 Харків-Пас. – Ужгород

12:06 – №45/46 Лозова – Ужгород

13:05 – №723 Харків-Пас. – Київ-Пас*

15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро*

20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець*

20:35 – №138/137 Лозова – Хмельницький

21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна*

22:10 – №45/46 Ужгород – Лозова*

*квитки в продажу

Рейси по станції Вінниця 2 квітня 2022

00:23 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна*

02:33 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький*

03:52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас*

04:32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас*

07:53 – №716/715 Пшемисль – Київ-Пас*

11:25 – №715/716 Київ-Пас – Пшемисль*

17:15 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський*

23:14 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець*

* квитки в продажу

Рейси по станції Запоріжжя 2 квітня 2022

12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів

14:45 – №4/3 Запоріжжя-1 – Львів*

16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів*

16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель*

21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас*

* квитки в продажу

Рейси по станції Дніпро на 2 квітня 2022

03:52 – №91/92 Одеса-Головна – Лозова*

04:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*

05:37 – №85/86 Львів – Запоріжжя-1*

05:37 – №87/88 Ковель – Запоріжжя-1*

06:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.*

09:27 – №3/4 Львів – Запоріжжя-1*

10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм*

14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець*

16:34 – №4/3 Запоріжжя-1 – Львів*

17:39 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів*

17:39 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель*

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп

21:37 – №91/92 Краматорськ – Одеса-Головна*

23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас*

* квитки в продажу

Додаткові евакуаційні рейси на 2 квітня 2022

Краматорськ:

13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів

16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів

Інші:

14:00 – №5501 Новозолотарівка – Лозова

16:10 – №7931 Покровськ – Дніпро

23:30 – №234/233 Чоп – Дніпро

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Читайте Кордон Молдови та Польщі можна перетинати за документами у Дії

Фото: Укрзалізниця