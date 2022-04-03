Ковдри від Японії та $300 млн від США: у МЗС розповіли про зусилля на підтримку України

Українські дипломати працюють над тим, щоб забезпечити регулярні постачання військової, фінансової, гуманітарної допомоги до України та посилити міжнародні санкції проти Російської Федерації.

У Міністерстві закордонних справ розповіли, що сьогодні на зустрічі у Варшаві очільники МЗС України Дмитро Кулеба та Японії Йошімаса Хаяші обговорили кроки, щоб посилити санкційний тиск на Росію.

Підтримка України

Міністерство оборони США виділить Україні $300 млн безпекової допомоги. Йдеться про початок фінансування програми Пентагону Ініціатива безпекової допомоги України, щоб наша держава могла посилити свої спроможності.

Російська ізоляція від світу

Посольство Росії у Празі тепер розташоване на вулиці Українських героїв. У такий спосіб Чехія вирішила підтримати Україну, яка 38 днів потерпає від повномасштабної російської агресії.

Литва першою серед країн-членів Європейського Союзу повністю відмовилася від імпорту російського газу.

Міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс повідомив про блокування ще одного літака, який має зв’язки з російськими олігархами.

Італійська поліція конфіскувала яхту вартістю €3 млн, яка належить підсанкційному російському громадянину.

Всі рейси авіакомпанії Wizz Air з та до Російської Федерації скасують до 30 жовтня 2022 року.

Гуманітарна допомога

Посольство України у Великій Британії закупило 30 броньованих карет швидкої допомоги.

Німеччина планує надати €49 млн на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Японія вирішила передати 5 тис. ковдр, 4,5 тис. карематів та 8,5 тис. матраців для потреб українців, які були вимушені залишити домівки через російську агресію.