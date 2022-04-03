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Факти / Україна / Суспільство

Ковдри від Японії та $300 млн від США: у МЗС розповіли про зусилля на підтримку України

Юля Захарченко редакторка стрічки
МЗС України

Українські дипломати працюють над тим, щоб забезпечити регулярні постачання військової, фінансової, гуманітарної допомоги до України та посилити міжнародні санкції проти Російської Федерації.

У Міністерстві закордонних справ розповіли, що сьогодні на зустрічі у Варшаві очільники МЗС України Дмитро Кулеба та Японії Йошімаса Хаяші обговорили кроки, щоб посилити санкційний тиск на Росію.

Підтримка України

Міністерство оборони США виділить Україні $300 млн безпекової допомоги. Йдеться про початок фінансування програми Пентагону Ініціатива безпекової допомоги України, щоб наша держава могла посилити свої спроможності.

Російська ізоляція від світу

Посольство Росії у Празі тепер розташоване на вулиці Українських героїв. У такий спосіб Чехія вирішила підтримати Україну, яка 38 днів потерпає від повномасштабної російської агресії.

Литва першою серед країн-членів Європейського Союзу повністю відмовилася від імпорту російського газу.

Міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс повідомив про блокування ще одного літака, який має зв’язки з російськими олігархами.

Італійська поліція конфіскувала яхту вартістю €3 млн, яка належить підсанкційному російському громадянину.

Всі рейси авіакомпанії Wizz Air з та до Російської Федерації скасують до 30 жовтня 2022 року.

Гуманітарна допомога

Посольство України у Великій Британії закупило 30 броньованих карет швидкої допомоги.

Німеччина планує надати €49 млн на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Японія вирішила передати 5 тис. ковдр, 4,5 тис. карематів та 8,5 тис. матраців для потреб українців, які були вимушені залишити домівки через російську агресію.

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Джерело: МЗС

Фото: Depositphotos

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