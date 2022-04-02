Журналісти з маріупольського телебачення, яким вдалося вибратися з пекла, влаштованого російськими агресорами, розшукують мешканців міста, що врятувалися, і записують їхні історії.

Історії, що стануть свідченнями звірств російських військ, що вдерлися на мирну землю України 24 лютого 2022 року.

Ця історія учасників тієї трагічної події, коли російський пілот скинув бомби на будівлю Маріупольського драмтеатру.

Ще не придумали слів, щоб описати відчуття маленької дівчинки, яка втратила маму, тата та маленьку сестричку під час бомбардування Маріуполя.

Сама вона дивом змогла вижити і вибратися з-під уламків, коли росіяни розбомбили театр у Маріуполі. Так, саме той драмтеатр, де ховалися від обстрілу майже тисяча людей. Той самий театр, де загинули майже 300 маріупольців – жінки, діти, люди похилого віку.

Лєра з мамою, маленькою сестричкою та татом теж ховалися від практично безперервних обстрілів Маріуполя в будівлі драматичного театру. Її бабуся з дідусем того дня теж ховалися у щитовій театрі, коли прилетів російський літак.

– Було дві бомби, – розповіла Ірина, бабуся Лєри. – Десь о 10-30 стався вибух. Нас засипало. Сусідка кричить, Іро, на другому поверсі діти! Ми вибралися і помчали туди. А там… На них упав третій поверх. І раптом бачимо, онука повзе. І ще одна сусідська дівчинка вибралась. Ми вибігли надвір.

А літак все літав та літав. Його не було видно, але ревіння моторів розривало простір.

Син Ірини з товаришами до бомбардування готував їжу для всіх людей, які ховалися, а по суті жили, в драмтеатрі. Їх накрило одразу. Нікого в живих не лишилося. Нічого не лишилося…

Невістка Ірини та молодша, майже трирічна Кароліна, залишалися під завалами, коли в будівлі, вірніше в тому, що від нього залишилася сталася пожежа.

– Онучка, коли вибиралася, чула, що Кароліночка (2 роки та 7 місяців) відкашлювалася, тобто вона була жива, – продовжила розповідь Ірина. — Потім почалася пожежа, і вони згоріли живцем.

Бабуся з дідусем зупинили машину, яка прямувала до виїзду з міста.

– Нам було все одно, куди їхати, – каже Ірина. – Аби подалі від того жаху. Нам треба було рятувати онучку.

Лєрочка дуже хоче знову побачити батьків.

– Хочу, щоб вони з’явилися переді мною, і я їх побачила, – каже дівчинка.

Скільки ще свідчень ми почуємо про цю війну. Від маріупольців, харків’ян та мешканців Чернігова. Не можна пропустити жодного слова. Ці історії маріупольців, що леденять кров, повинен почути весь світ.

Джерело: MRPL.CITY

Фото: MRPL.CITY